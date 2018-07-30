Зачем Собчак укусила Навального

Ксения Собчак не могла остаться в стороне и не объявить собственной позиции по острой проблеме «пенсионной оптимизации». Ныне такого пиаровского повода не упускает никто — ни справа, ни слева. Одним словом — топ-тема. Но тут важно было увидеть, как активистка бумажной Партии перемен отметилась на этом поле.

А высказалась она весьма примечательно. По её словам, идти на повышение пенсионного возраста надо было ещё лет пять назад, когда об этом говорили Алексей Кудрин и, внимание — Алексей Навальный . Вот так мимолётом Собчак тонко отомстила своему сопернику по либеральному классу, напомнив всем, что он попросту успел за пару последних месяцев, как говорится, на ходу переобуться.

Пять лет назад и даже раньше Навальный действительно выступал за повышение пенсионного возраста, всеми фибрами души переживая за неэффективную и недальновидную политику правительства. Но вот когда власти всё-таки решились пойти на меру, которую многие эксперты считают самоубийственной для нынешнего кабинета министров, Навальный, вдруг оказался в лагере ярких и эмоциональных критиков повышения пенсионного возраста. Хотя не мог не понимать, что живём не в эпоху, описанную Оруэллом, и газет никто не переписывает. Да и всё, что написано в соцсетях, живёт почти вечно в разных видах и форме.

И, тем не менее, вчера в отличие от той же Собчак, Навальный присутствовал на проспекте Сахарова, на митинге, созванном от имени либертарианской партии. И хоть пенсионная реформа была там просто предлогом для сбора тусовки и скандирования обычных лозунгов, Навальному хватило ума не выступать под плакатами, требующими реформу отменить. А то ведь он имел бы совсем уж анекдотичный вид.

Но такая непоследовательность в подобном горячем деле явно выглядит ахиллесовой пятой политика, которого многие пытались представить чуть ли не иконой современного либерализма. А Собчак, делящая с ним фактически одну идеологическую и электоральную поляну, будьте уверены еще не раз помянет этот казус переобувания. И таким образом отомстит собрату и за постоянную критику её участия в президентских выборах, и за резкие нападки в ходе разного рода дискуссий на «Дожде». И за многое другое.

Понятно, что на либеральном фланге должен остаться один «бессмертный» кандидат. А значит, в ход будет идти всё, что способно отодвинуть конкурента. И отношение к пенсионной реформе также стало серьёзным рычагом в руках активистки, готовящей себя к выборам 2024 года.