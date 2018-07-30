Зачем Собчак укусила Навального 

Ксения Собчак не могла остаться в стороне и не объявить собственной позиции по острой проблеме «пенсионной оптимизации». Ныне такого пиаровского повода не упускает никто — ни справа, ни слева. Одним словом — топ-тема. Но тут важно было увидеть, как активистка бумажной Партии перемен отметилась на этом поле.
А высказалась она весьма примечательно. По её словам, идти на повышение пенсионного возраста надо было ещё лет пять назад, когда об этом говорили Алексей Кудрин и, внимание — Алексей Навальный. Вот так мимолётом Собчак тонко отомстила своему сопернику по либеральному классу, напомнив всем, что он попросту успел за пару последних месяцев, как говорится, на ходу переобуться.
Пять лет назад и даже раньше Навальный действительно выступал за повышение пенсионного возраста, всеми фибрами души переживая за неэффективную и недальновидную политику правительства. Но вот когда власти всё-таки решились пойти на меру, которую многие эксперты считают самоубийственной для нынешнего кабинета министров, Навальный, вдруг оказался в лагере ярких и эмоциональных критиков повышения пенсионного возраста. Хотя не мог не понимать, что живём не в эпоху, описанную Оруэллом, и газет никто не переписывает. Да и всё, что написано в соцсетях, живёт почти вечно в разных видах и форме.
И, тем не менее, вчера в отличие от той же Собчак, Навальный присутствовал на проспекте Сахарова, на митинге, созванном от имени либертарианской партии. И хоть пенсионная реформа была там просто предлогом для сбора тусовки и скандирования обычных лозунгов, Навальному хватило ума не выступать под плакатами, требующими реформу отменить. А то ведь он имел бы совсем уж анекдотичный вид.
Но такая непоследовательность в подобном горячем деле явно выглядит ахиллесовой пятой политика, которого многие пытались представить чуть ли не иконой современного либерализма. А Собчак, делящая с ним фактически одну идеологическую и электоральную поляну, будьте уверены еще не раз помянет этот казус переобувания. И таким образом отомстит собрату и за постоянную критику её участия в президентских выборах, и за резкие нападки в ходе разного рода дискуссий на «Дожде». И за многое другое.
Понятно, что на либеральном фланге должен остаться один «бессмертный» кандидат. А значит, в ход будет идти всё, что способно отодвинуть конкурента. И отношение к пенсионной реформе также стало серьёзным рычагом в руках активистки, готовящей себя к выборам 2024 года.