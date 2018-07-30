Россия избежит распада на части

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс дал понять всему миру, что мечтает о времени, когда « Россия распадётся на малые страны по этническому составу». Опрошенные News.ru эксперты считают, что надеждам латвийского депутата не суждено сбыться.

«Понятно, почему такие слова звучат из Прибалтики: они одними из первых добивались выхода из СССР», — пояснил политолог, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.

По его словам, латвийский депутат Кирштейнс намекнул на национально-территориальное деление России, которое «в случае внутриполитической дестабилизации страны послужит толчком к очередному распаду».

Собеседник News.ru напомнил, что некоторые российские политики говорят о необходимости отказаться от национально-территориального деления в пользу административно-территориального. В некоторых национальных регионах к этому относятся резко отрицательно — например, в Татарстане

Мирослав Митрофанов. Кирштейнса на мысли о разделении России натолкнуло стихотворение умершего писателя Владимира Войновича , опубликованное в 2000 году. Автор вспоминал о распаде СССР и задавался вопросом, долго ли будет неделимой «великая Русь». «Синдром 1991 года» не даёт покоя европейским политикам. Это, как пишет Nation News, признал Евродепутат от Латвии

Павел Кандель. Но параллели между распадом СССР и предполагаемым разделением России «натянуты», пояснил в комментарии News.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН

«В Европе есть определённые силы, которые желают такого исхода для России. Они думают, что раз Советский Союз развалился, то и почему бы России не развалиться таким же образом. Только Россия — это не Советский союз», — констатировал эксперт.

По его словам, СССР развалился в первую очередь потому, что политический и социально-экономический строй изжил себя. «Не было потенциала, чтобы дальше развиваться», — пояснил собеседник News.ru. Этнические конфликты последовали за экономическими проблемами. «Отчасти это произошло потому, что руководство СССР в пылу политической борьбы перестало управлять общественными процессами и утратило контроль за событиями», — добавил Кандель.

В России есть свои трудности, указал эксперт.

«В первую очередь — экономика, которая больших успехов не показывает, и значительное социальное неравенство. При обострении этих проблем и отсутствии адекватного их решения в России возможно возникновение процессов, которые руководство страны не сможет контролировать», — предположил спикер.

Он уточнил, что в России сейчас многое делается для того, чтобы сплотить граждан страны, предотвратить возможные неприятности.

Одним из мероприятий, которое сплачивает россиян вне зависимости от возраста, пола, национальности и материального положения, является «Бессметрный полк».