Российские дипломаты попросили Лондон «успокоиться»

Российское посольство в Лондоне призвало прекратить антироссийскую кампанию

Посольство РФ в Лондоне призывает британские власти и СМИ прекратить "искусственное нагнетание обстановки" вокруг инцидентов в Эймсбери и Солсбери.

Ранее в воскресенье британская газета Mirror сообщила со ссылкой на следователей, что полиция прорабатывает версию о том, что организацией и осуществлением отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занимались две группы из России.

"Мы ознакомились с сообщением упомянутого издания. Если вы обратили внимание, то за последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям. К сожалению, бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании. Такой подход способствует развитию ненужных спекуляций вокруг этих инцидентов, а отнюдь не продвижению в деле установления правды и наказании виновных", — заявил пресс-секретарь посольства журналистам.

Он отметил, что появилась усталость от потока "непроверенной, а подчас и просто лживой информации".

"Убеждены в том, что пора прекратить искусственное нагнетание обстановки, перейдя в режим работы только с фактами. В этой связи в очередной раз призываем британские власти представить гражданам Великобритании и мировому сообществу исключительно подтвержденную и проверенную информацию об инцидентах в Солсбери и Эймсбери, а также придать гласности промежуточные итоги хода расследования случившегося в марте и июне этого года", — заявил пресс-секретарь дипмиссии.