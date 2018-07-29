Российские дипломаты попросили Лондон «успокоиться»

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Российское посольство в Лондоне призвало прекратить антироссийскую кампанию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Посольство РФ в Лондоне призывает британские власти и СМИ прекратить "искусственное нагнетание обстановки" вокруг инцидентов в Эймсбери и Солсбери.
Ранее в воскресенье британская газета Mirror сообщила со ссылкой на следователей, что полиция прорабатывает версию о том, что организацией и осуществлением отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занимались две группы из России.
"Мы ознакомились с сообщением упомянутого издания. Если вы обратили внимание, то за последние две-три недели британские СМИ, получающие информацию якобы из достоверных источников, наплодили такое количество версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в котором сложно было бы разобраться самым высокопрофессиональным следователям. К сожалению, бесконечный поток утечек в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании. Такой подход способствует развитию ненужных спекуляций вокруг этих инцидентов, а отнюдь не продвижению в деле установления правды и наказании виновных", — заявил пресс-секретарь посольства журналистам.
Он отметил, что появилась усталость от потока "непроверенной, а подчас и просто лживой информации".
"Убеждены в том, что пора прекратить искусственное нагнетание обстановки, перейдя в режим работы только с фактами. В этой связи в очередной раз призываем британские власти представить гражданам Великобритании и мировому сообществу исключительно подтвержденную и проверенную информацию об инцидентах в Солсбери и Эймсбери, а также придать гласности промежуточные итоги хода расследования случившегося в марте и июне этого года", — заявил пресс-секретарь дипмиссии.
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули. Лондон обвиняет власти РФ в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом, Москва это категорически отрицает.
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