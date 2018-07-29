Путин примет в Петербурге парад в честь Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин 29 июля в Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин 29 июля в Петербурге примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства посетит Нахимовское военно-морское училище и осмотрит новый многофункциональный корпус.

«29 июля Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота», — отметили в Кремле.

В параде примут участи более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. В смотре задействовано более 40 кораблей и катеров.

Главный военно-морской парад начнется в 11:00. В Петербурге будут действовать ограничения на проезд по некоторым улицам, а также участку кольцевой автодороги. Несколько мостов будут разведены в дневные часы.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ «О проведении Главного военно-морского парада».