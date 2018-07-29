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Путин примет в Петербурге парад в честь Дня ВМФ
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Путин примет в Петербурге парад в честь Дня ВМФ 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 29 июля в Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота
Президент России Владимир Путин 29 июля в Петербурге примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства посетит Нахимовское военно-морское училище и осмотрит новый многофункциональный корпус.
«29 июля Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота», — отметили в Кремле.
В параде примут участи более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. В смотре задействовано более 40 кораблей и катеров.
Главный военно-морской парад начнется в 11:00. В Петербурге будут действовать ограничения на проезд по некоторым улицам, а также участку кольцевой автодороги. Несколько мостов будут разведены в дневные часы.
Ранее сообщалось, что президент РФ подписал указ «О проведении Главного военно-морского парада».
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