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Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

Путин с катера поприветствовал участников парада в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, которые в воскресенье принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, и поприветствовал их экипажи.
На Кронштадском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за своих размеров не могут войти в акваторию Невы, где проходит основная часть военно-морского парада.
Президент поприветствовал, в частности, экипажи малого ракетного корабля "Серпухов", корвета "Бойкий", большого противолодочного корабля "Североморск", большого десантного корабля "Иван Грен", судна связи "Иван Хурс", дизель-электрической подлодки "Владикавказ", а также головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Президент также поприветствовал экипаж атомного подводного ракетоносца "Орел" проекта 949А "Антей", который пришел с Северного флота и стоит на Кронштадтском рейде. Надводное водоизмещение этого атомохода составляет почти 15 тысяч тонн. Путин также поздравил с праздником военных моряков ракетного крейсера "Маршал Устинов". Водоизмещение этого боевого корабля составляет более 11 тысяч тонн, он второй по размеру участник парада.
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