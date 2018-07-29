Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ

Путин с катера поприветствовал участников парада в Петербурге

Президент России Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей, которые в воскресенье принимают участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге , и поприветствовал их экипажи.

На Кронштадском рейде выстроились 12 кораблей, которые из-за своих размеров не могут войти в акваторию Невы, где проходит основная часть военно-морского парада.

Президент поприветствовал, в частности, экипажи малого ракетного корабля "Серпухов", корвета "Бойкий", большого противолодочного корабля "Североморск", большого десантного корабля "Иван Грен", судна связи "Иван Хурс", дизель-электрической подлодки "Владикавказ", а также головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Президент также поприветствовал экипаж атомного подводного ракетоносца "Орел" проекта 949А "Антей", который пришел с Северного флота и стоит на Кронштадтском рейде. Надводное водоизмещение этого атомохода составляет почти 15 тысяч тонн. Путин также поздравил с праздником военных моряков ракетного крейсера "Маршал Устинов". Водоизмещение этого боевого корабля составляет более 11 тысяч тонн, он второй по размеру участник парада.