Британия вновь ополчилась против СМИ РФ

В британском парламенте вновь призвали бороться с RT и Sputnik

Британские депутаты вновь призвали бороться с российскими СМИ, главным образом Sputnik и RT, заявив о необходимости координировать с зарубежными партнерами действия по противодействию России , говорится в докладе "Фейковые новости" комитета по цифровым технологиям британской палаты общин.

"Правительство должно обмениваться информацией о рисках, уязвимых местах и лучших методах борьбы с российским вмешательством и координироваться с парламентариями со всего мира. Только с помощью обмена информацией, ресурсами и лучшими методиками британское правительство сможет побороть российское вмешательство в наши выборы. По примеру шести парламентских комитетов, объединивших усилия в попытках побороть российское вмешательство в наш политический дискурс, правительство должно координировать совместную работу с соответствующими ведомствами", — значится в тексте.

"Мы рекомендуем правительству сделать заявление о том, сколько в настоящее время проводится расследований российского вмешательства в британскую политику, и обеспечить координацию действий с участием избиркома и комиссара по информации, а также других ведомств", — говорится в документе.

Британские парламентарии пишут, что несмотря на высказанную правительством Великобритании обеспокоенность касательно "вмешательства России", информационно-технологические компании не спешат признавать проблему.

"Мы рассчитываем на то, что эта проблема будет рассматриваться, наряду с возможным планом действий, в "белой книге", которая будет опубликована осенью", — указано в докладе.

В самом докладе говорится, что комитет узнал о якобы "скоординированной давно ведущейся кампании российского правительства по оказанию влияния на британские выборы и референдум". Британские депутаты также ссылаются на аналогичное расследование в США о подозрениях о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, которое, пока не дало реальных доказательств участия России в этом. Кроме общих утверждений, депутаты не привели никаких фактов.

"Благодаря этим слушаниям мы знаем, что во время президентских выборов россияне запустили более 3 тысяч рекламных объявлений на Facebook и Instagram, чтобы привлечь внимание к 120 страницам Facebook в ходе кампании, которая затронула 126 миллионов американцев. Из сведений, предоставленных Facebook нашему комитету, мы знаем, что россияне использовали изощренные техники таргетирования и создавали кастомизированные аудитории, чтобы усилить звучание крайне настроенных элементов кампании, особенно в чувствительных вопросах, таких как расовые отношения и иммиграция", — пишут авторы, не указывая, что конкретно они имеют в виду.

Комитет со ссылкой на ранее не известную компанию 89up утверждает, что между 1 января и 23 июня 2016 года RT и Sputnik опубликовали 261 статью антиевропейского характера о британском референдуме по Brexit, не приводя деталей. 89up — компания с офисами в Лондоне и Барселоне, которая специализируется на PR-продвижении и политических исследованиях.

"Их доклад также продемонстрировал, что RT и Sputnik с антиевропейским настроем охватили в Twitter большую аудиторию, чем Vote Leave или Leave.EU (основные британские кампании за Brexit)", — говорится в документе. О каких конкретно публикациях идет речь и в чем проявлялся антиевропейский настрой, в докладе не уточняется.

Согласно приводимым в докладе данным британо-российского университетского исследования, о Brexit "твитили" со 156,2 тысячи российских страниц, а 45 тысяч сообщений в поддержку Brexit были опубликованы в последние 48 часов кампании.

Депутаты добавили, что осознали истинный масштаб российского влияния во время посещения Соединенных Штатов и бесед с людьми, расследующими этот вопрос там, но так же не упомянули о конкретных доказательствах.

Британские депутаты повторили и бездоказательные утверждения о "вмешательстве" РФ назвали в референдум в Каталонии.

В течение всей кампании "о вмешательстве РФ" в дела западных стран реальных доказательств этого так и не появилось.