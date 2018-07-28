Совфед поддержал повышение НДС

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В Госдуме обрадовали россиян

Совет Федерации одобрил повышение НДС до 20% 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Совет Федерации на пленарном заседании в субботу одобрил закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.
Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.
Как отметил ранее на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам его замглавы Виталий Шуба, добавлены и новые послабления. По его словам, "аграрии попросили, чтобы субсидии из федерального бюджета не облагались НДС", поэтому "правительство пошло на встречу" — соответствующее предложение нашло отражение в законе. В его текст также вошли поправки о продлении на 6 лет — до 1 января 2025 года — действия нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно. Нынешняя льготная ставка применима до конца 2018 года.
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