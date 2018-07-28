Совфед поддержал повышение НДС

Совет Федерации одобрил повышение НДС до 20%

Совет Федерации на пленарном заседании в субботу одобрил закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.

Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.