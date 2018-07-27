В Госдуме изучат зарубежные соцсети

Госдума изучит нормативно-правовое регулирование соцсетей за рубежом

Аппарат Госдумы России проводит тендер на выполнение исследования о нормативно-правовом регулировании социальных сетей в зарубежных странах, потратить на данную работу планируется 4 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Законодательством России не определено понятие "социальная сеть", также отсутствуют специальные механизмы правового регулирования общественных отношений, связанных с использованием социальных сетей.

Госдуму в частности интересует, как за рубежом выстроена система "государственного и негосударственного контроля и надзора за деятельностью владельцев и пользователей социальных сетей, за кодом используемых приложений для обмена сообщениями на предмет наличия вредоносного кода и т.д. в контексте информационной безопасности государства".

Кроме того, в исследовании нужно отразить как в других странах регулируется правовой статус владельцев и пользователей соцсетей и какие есть законодательные механизмы, регулирующие вопросы этики использования информационных материалов, а также персональных данных, размещаемых пользователями в социальных сетях.

Исполнителя планируется определить по итогам открытого конкурса, выполнить эту работу он должен до конца ноября текущего года.