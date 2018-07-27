Ещё
В Госдуме изучат зарубежные соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума изучит нормативно-правовое регулирование соцсетей за рубежом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аппарат Госдумы России проводит тендер на выполнение исследования о нормативно-правовом регулировании социальных сетей в зарубежных странах, потратить на данную работу планируется 4 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Законодательством России не определено понятие "социальная сеть", также отсутствуют специальные механизмы правового регулирования общественных отношений, связанных с использованием социальных сетей.
Госдуму в частности интересует, как за рубежом выстроена система "государственного и негосударственного контроля и надзора за деятельностью владельцев и пользователей социальных сетей, за кодом используемых приложений для обмена сообщениями на предмет наличия вредоносного кода и т.д. в контексте информационной безопасности государства".
Кроме того, в исследовании нужно отразить как в других странах регулируется правовой статус владельцев и пользователей соцсетей и какие есть законодательные механизмы, регулирующие вопросы этики использования информационных материалов, а также персональных данных, размещаемых пользователями в социальных сетях.
Исполнителя планируется определить по итогам открытого конкурса, выполнить эту работу он должен до конца ноября текущего года.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко121
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1007
Россияне остались без «кровавой Луны»38
Трудовые книжки попадут под запрет159
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня44
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение