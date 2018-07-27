Ещё
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской уйти с поста замглавы комитета Госдумы 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: nsn.fm
Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина предложила Наталье Поклонской отказаться от поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
Также она осудила демарш коллеги за ее отказ поддержать в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Пушкина назвала позицию Поклонской «пиар-акцией», посчитав, что та после «Матильды» вновь решила напомнить о себе.
Также Оксана Пушкина заявила, что именно личные качества Поклонской не позволили той прийти на заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Ранее Наталья Поклонская отказалась сдавать мандат, пишут argumenti.ru. Парламентарий уточнила, что ее выбирал народ, он ей доверяет и подвести своих избирателей она не может.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В мяче, подаренным Трампу Путиным, нашли спецустройство Сенатор Пушков: Крымская декларация США бесполезна Путин поручил кабмину вопрос строительства моста на Сахалин
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ516
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя28
В Крыму нашли ядерное оружие58
Магазинам грозит массовое изъятие продуктов19
Массовая драка депутатов попала на видео98
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
02:05
В России взлетят цены на ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
01:24
В Крыму нашли ядерное оружие
Оружие Армия
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение