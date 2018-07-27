Самые громкие разоблачения WikiLeaks 

Глава организации WikiLeaks, которая регулярно публикует разоблачительнае материалы, Джулиан Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находится, чтобы избежать выдачи властям Швеции, поскольку в Швцеии Ассанжа обвиняют в преступлениях сексуального характера. Сам разоблачитель считает, что обвинения сфабрикованы и имеют политическую подоплёку. Некоторое время назад британские средства массовой информации заговорили о том, что Ленин Морено, президент Эквадора, ведёт переговоры с Великобританией о выдаче Ассанжа местной полиции. А пока вспомним о громких разоблачениях от WikiLeaks.
2010 год — опубликованы документы, касающиеся военных операций США в Афганистане и Ираке. Это была крупнейшая в истории утечка военных документов.
2011 год — опубликованы документы, подтверждающие, что в тюрьме Гуантанамо узники подвергались пыткам.
2015— опубликованы документы, рассказывающие о перехвате «судов с беженцами» в Ливии
2017 год — опубликованы материалы, описывающие способы слежения ЦРУ за киберпространством.