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Захарову заметили на вечеринке со Стивеном Сигалом
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Мария Захарова раскурила сигару со Стивеном Сигалом 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила международный фестиваль "Жара", на котором раскурила сигару с голливудским актером Стивеном Сигалом. Мероприятие проходит в столице Азербайджана.
"А в Баку "Жара". Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом", — написала дипломат на своей странице в Facebook. При этом она проиллюстрировала свой пост совместным снимком с кинозвездой.
Ранее Мария Захарова прошла по красной ковровой дорожке вместе со знаменитостями российского шоу-бизнеса. В пятницу, 27 июля, дипломата ожидают рабочие встречи с официальными представителями внешнеполитического ведомства Азербайджана.
"А сегодня я наслаждаюсь этим фестивалем в Баку", — цитируют ее слова местные СМИ.
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