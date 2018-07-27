Захарову заметили на вечеринке со Стивеном Сигалом

Мария Захарова раскурила сигару со Стивеном Сигалом

"А в Баку "Жара". Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом", — написала дипломат на своей странице в Facebook. При этом она проиллюстрировала свой пост совместным снимком с кинозвездой.

Ранее Мария Захарова прошла по красной ковровой дорожке вместе со знаменитостями российского шоу-бизнеса. В пятницу, 27 июля, дипломата ожидают рабочие встречи с официальными представителями внешнеполитического ведомства Азербайджана.