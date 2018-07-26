В конгрессе США хотят ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей»

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей боевым отравляющим веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.

Запрос Ройса основан на нормах закона США об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года. Первое подобное письмо конгрессмен направил еще в марте и ответ на него должен был быть дан в течение 60 дней, однако этого не произошло. Теперь он требует, чтобы вывод о роли России в событиях в Солсбери был сделан до 9 августа.

В письме Ройс напоминает Трампу, что ранее тот говорил, что «весьма вероятно», что Россия причастна к отравлению Скрипалей, с чем и была связана высылка российских дипломатов. Далее конгрессмен поясняет для чего теперь нужно сделать формальное заключение в соответствии с законом.

"После вашего (формального) определения, что Россия несет ответственность за отравления 15 марта, вступят в силу обязательные санкции. Эти санкции будут действовать и усиливаться со временем до тех пор, пока Россия не согласится на инспекции ООН и не предоставит «надежных заверений», что она больше не будет использовать запрещенное химическое оружие", — пишет Ройс