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В конгрессе США хотят ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей»
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В конгрессе США хотят ввести санкции против России из-за «дела Скрипалей» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс обратился с письмом к президенту Дональду Трампу с требованием определить, причастны ли власти РФ к «делу Скрипалей». В случае положительного заключения это повлечет новые санкции против России.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей боевым отравляющим веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов, однако так формально и не сделали выводов о причастности РФ к отравлению.
Запрос Ройса основан на нормах закона США об уничтожении химического и биологического оружия от 1991 года. Первое подобное письмо конгрессмен направил еще в марте и ответ на него должен был быть дан в течение 60 дней, однако этого не произошло. Теперь он требует, чтобы вывод о роли России в событиях в Солсбери был сделан до 9 августа.
В письме Ройс напоминает Трампу, что ранее тот говорил, что «весьма вероятно», что Россия причастна к отравлению Скрипалей, с чем и была связана высылка российских дипломатов. Далее конгрессмен поясняет для чего теперь нужно сделать формальное заключение в соответствии с законом.
"После вашего (формального) определения, что Россия несет ответственность за отравления 15 марта, вступят в силу обязательные санкции. Эти санкции будут действовать и усиливаться со временем до тех пор, пока Россия не согласится на инспекции ООН и не предоставит «надежных заверений», что она больше не будет использовать запрещенное химическое оружие", — пишет Ройс
Письмо конгрессмена направлено на фоне обсуждений в конгрессе закона о новых санкциях против РФ. Дискуссии развернулись после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Заявления американского президента о желании наладить диалог с Россией в основном вызвали в конгрессе яростную критику.
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