Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан 

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эдоган договорились сходить в ресторан.
Как сообщает ТАСС, Путин напомнил Эрдогану о приглашении на ужин во время саммита БРИКС в Йоханессбурге.
Когда турецкий лидер подтвердил, что приглашение в силе, Путин напомнил, что, согласно договоренности, поход в ресторан состоится, когда в Турцию будет поставляться российская мясная продукция.
«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и cходим», — сказал российский лидер.
«Я с большим удовольствием, буду ждать вас», — ответил Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что всестороннее сотрудничество между Турцией и Россией вызывает ревность у некоторых других стран.