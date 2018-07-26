Ещё
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан 

Рамблер 1 час назад
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эдоган договорились сходить в ресторан.
Как сообщает ТАСС, Путин напомнил Эрдогану о приглашении на ужин во время саммита БРИКС в Йоханессбурге.
Когда турецкий лидер подтвердил, что приглашение в силе, Путин напомнил, что, согласно договоренности, поход в ресторан состоится, когда в Турцию будет поставляться российская мясная продукция.
«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и cходим», — сказал российский лидер.
>> США поставили Турции серьезный ультиматум
«Я с большим удовольствием, буду ждать вас», — ответил Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что всестороннее сотрудничество между Турцией и Россией вызывает ревность у некоторых других стран.
Комментарии88  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Игорь Беляев7
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня21
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу192
США поставили Турции серьезный ультиматум112
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии180
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение