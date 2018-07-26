Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эдоган договорились сходить в ресторан.

Как сообщает ТАСС, Путин напомнил Эрдогану о приглашении на ужин во время саммита БРИКС в Йоханессбурге.

Когда турецкий лидер подтвердил, что приглашение в силе, Путин напомнил, что, согласно договоренности, поход в ресторан состоится, когда в Турцию будет поставляться российская мясная продукция.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и cходим», — сказал российский лидер.

«Я с большим удовольствием, буду ждать вас», — ответил Эрдоган.