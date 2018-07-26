Додон призвал Молдавию восстановить отношения с Россией

"Я считают, что мы должны сотрудничать и с ЕС , и с США в интересах нашей страны. Я выступаю за восстановление отношений с Россией, где находятся главные рынки сбыта нашей продукции, где работает 600 тыс. наших трудовых мигрантов, которые ежегодно пересылают домой до $1 млрд, которые позволяют поддерживать на плаву экономику страны", — сказал Додон. Он подверг критике правящую в Молдавии Демократическую партию (ДПМ), которая, по его словам, «испортила отношения с Россией из-за желания угодить США». Президент выразил убеждение, что такая политика не отвечает интересам молдавского народа.

Додон выразил надежду, что после предстоящих осенью в Молдавии парламентских выборов будет сформировано «промолдавское большинство в парламенте и правительство, которое будет открыто к сотрудничеству и с Западом, и с Востоком».