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В Совфеде ответили на слова Макаревича о выкупе Крыма
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В Совфеде ответили на слова Макаревича о покупке Крыма 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета федераций Сергей Цеков посоветовал лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу осторожнее высказывать своё мнение. Ранее певец посоветовал России купить Крымский полуостров у Украины.
«Он в очередной раз показал, что имеет поверхностное представление об истории полуострова и совершенно не знает, что творилось в Крыму в составе независимой Украины», — цитирует Цекова ФАН.
>> Макаревич предложил выкупить Крым у Украины
Он усомнился в том, что Макаревич является образованным человеком. Кроме того, Цеков задаётся вопросом, кто же должен платить: Россия или Украина.
«Украина не дала возможности крымчанам определиться со своей судьбой после того, как разрушился Советский Союз», — подчеркнул сенатор.
News.ru писал о том, что Великобритания поддержала декларацию США о непризнании присоединения Крыма к России. В британском МИДе выразили «глубокую обеспокоенность» правами человека в Крыму.
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