В Совфеде ответили на слова Макаревича о выкупе Крыма

В Совфеде ответили на слова Макаревича о покупке Крыма

«Он в очередной раз показал, что имеет поверхностное представление об истории полуострова и совершенно не знает, что творилось в Крыму в составе независимой Украины», — цитирует Цекова ФАН.

Он усомнился в том, что Макаревич является образованным человеком. Кроме того, Цеков задаётся вопросом, кто же должен платить: Россия или Украина.

«Украина не дала возможности крымчанам определиться со своей судьбой после того, как разрушился Советский Союз», — подчеркнул сенатор.