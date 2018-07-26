В Совете Федерации состоялась встреча членов Комитета по международным делам с американскими экспертами по контролю над вооружениями. Об этом сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе члена палаты от Республики Крым Сергея Цекова.
Американскую делегацию возглавлял бывший первый заместитель Государственного секретаря США Томас Пикеринг. На встрече российские сенаторы во главе с председателем международного комитета Совфеда Константином Косачевым высказали озабоченность в связи с отсутствием системных контактов между парламентариями двух стран.
В качестве одного из шагов по активизации двустороннего сотрудничества Сергей Цеков предложил экспертам из США посетить Крым, чтобы встретиться и побеседовать с его жителями. По мнению сенатора, это будет способствовать освобождению американцев от мифов о так называемой «аннексии» полуострова Россией. «Мне представляется, что это самый короткий путь к правде», — подчеркнул Цеков.