Аксенов поздравил россиян с Днем ВМФ 

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил командование, личный состав и ветеранов Черноморского флота, ветеранов Великой Отечественной войны, работников судостроительной отрасли и предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем Военно-морского флота России и отметил, что победы русских моряков способствовали становлению и укреплению РФ как мировой державы.
"Служба на флоте… удел мужественных и сильных духом людей. Блистательные победы русских моряков способствовали становлению и укреплению России как великой мировой державы", — написал он в Facebook.
Аксенов также отметил, что история Крыма и Севастополя неотделима от истории Черноморского флота РФ, а моряки-черноморцы не раз показывали пример мужества, героизма, любви к Родине и готовности к самопожертвованию.
"Сегодня наши моряки достойно продолжают традиции славных предков. В ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом в Сирии корабли и подразделения Черноморского флота продемонстрировали всему миру свою мощь и возросшее боевое мастерство", — считает глава Крыма. По его мнению, мощный, современный военно-морской флот, способный выполнить боевые задачи любой сложности, был, есть и будет гарантом безопасности и могущества страны.
"Желаю всем, кто стоит на страже морских рубежей нашей Родины, кто обеспечивает боеготовность кораблей и боевых частей, всем, кто связал свою жизнь с флотом, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству!" — добавил Аксенов.
В России 29 июля отмечается День Военно-морского флота. В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад в честь праздника. Также Военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России прошел в Севастополе.