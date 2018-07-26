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Трамп и Путин договорились по разделу Косово
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СМИ: Трамп и Путин договорились по поводу раздела Косово 

RT на русском 37 минут назад
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин достигли соглашения по разделу непризнанного государства Косово.
Об этом сообщает Gazeta Express со ссылкой на дипломатический источник.
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Отмечается, что администрация Трампа согласилась с тем, что косовские власти должны предоставить часть своей территории, а точнее северные регионы, Сербии, а та в свою очередь должна признать Косово.
Уточняется, что данная перемена в политике США в отношении Косово связана с тем, что после отставки бывшего советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера его место занял Джон Болтон, который, по данным издания, известен своими антикосовскими взглядами ещё с того времени, когда он был послом США в Организации Объединённых Наций.
В июне президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопрос о непризнанном государстве Косово сербский народ будет решать на референдуме.
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