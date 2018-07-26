Трамп и Путин договорились по разделу Косово

СМИ: Трамп и Путин договорились по поводу раздела Косово

Об этом сообщает Gazeta Express со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что администрация Трампа согласилась с тем, что косовские власти должны предоставить часть своей территории, а точнее северные регионы, Сербии , а та в свою очередь должна признать Косово.