В Госдуме обрадовали россиян

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Косачев сообщил об отзыве законопроекта об аккредитации визовых центров 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил об отзыве из Госдумы законопроекта об аккредитации визовых центров, хотя по-прежнему не сомневается в необходимости этой инициативы.
"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", — написал сенатор в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.
Однако, указал парламентарий, авторы инициативы "по-прежнему убеждены в правильности самой идеи" и обещают "добиваться ее законодательного оформления [для] защиты интересов российских граждан".
Ранее Косачев и член комитета СФ по международным делам Олег Морозов внесли проект закона об обязательной аккредитации в МИД РФ всех компаний, специализирующихся на предоставлении гражданам посреднических услуг в получении виз. По словам Косачева, введение аккредитации для визовых центров позволит юридически защитить права потребителей, в том числе их персональные данные, а закрывать центры никто не намерен. Тем не менее в индустрии выразили обеспокоенность тем, что реализация данной инициативы может повлечь закрытие визовых центров, поскольку ни один из операторов не соответствует перечисленным в документе критериям.
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Комментарии2  Ещё 24 источника 
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