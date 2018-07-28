В Госдуме обрадовали россиян

Косачев сообщил об отзыве законопроекта об аккредитации визовых центров

"Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров", — написал сенатор в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

Однако, указал парламентарий, авторы инициативы "по-прежнему убеждены в правильности самой идеи" и обещают "добиваться ее законодательного оформления [для] защиты интересов российских граждан".