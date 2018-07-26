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Названо условие для переноса единого дня голосования
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Матвиенко назвала условие для переноса единого дня голосования 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Единый день голосования может быть перенесён, если в ходе дискуссий партий и регионов будет найден оптимальный вариант, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Такой вариант обсуждать надо, но не надо торопиться. Обсуждать с регионами, с политическими партиями. Если такой оптимальный вариант будет найден, то почему нет", — сказала она в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос о целесообразности переноса единого дня голосования.
Вместе с тем спикер считает, что найти оптимальный вариант будет непросто.
"Учитывая масштабы нашей страны, количество часовых поясов, разные климатические условия, найти такой единый день голосования, которому бы все аплодировали и были бы рады, и всем бы подошел, практически невозможно", — отметила она.
В настоящий момент единым днем голосования, когда проходят выборные кампании разного уровня, является 9 сентября.
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