Минская группа ОБСЕ предлагает провести очередную встречу глав МИД Армении и Азербайджана 

Ереван, 25 июля /Синьхуа/ — Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести очередную встречу, сообщило сегодня агентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.
Министр не сообщил о времени и месте встречи. Между тем накануне глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил о предстоящей встрече с его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Нью-Йорке в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
Переговоры между Арменией и Азербайджаном вокруг нагорно-карабахского конфликта длятся уже более 20 лет при посредничестве Минской группы ОБСЕ. —0—