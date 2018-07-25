Минская группа ОБСЕ предлагает провести очередную встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Переговоры между Арменией и Азербайджаном вокруг нагорно-карабахского конфликта длятся уже более 20 лет при посредничестве Минской группы ОБСЕ. —0—