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РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США
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Посольство России ответило на выпуск США «Крымской декларации» 

РИА Новости 21 минуту назад
Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало "Крымскую декларацию" госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.
Ранее в среду госдепартамент США буквально за несколько минут до начала выступления Помпео в сенате по "российскому вопросу" опубликовал "Крымскую декларацию", в которой госсекретарь вновь заявил, что США не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью "Крымской декларации" является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.
"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", — говорится в заявлении посольства на станице в Facebook.
В дипмиссии напомнили, что несмотря на "миф об оккупации и агрессии" в Крыму, на полуострове ежегодно отдыхают "сотни тысяч украинцев", там регулярно выступают американские музыканты и спортсмены.
"Более 90 тысяч американских футбольных болельщиков уже убедились в ходе чемпионата мира в неадекватности рекомендаций внешнеполитического ведомства США передумать посещать нашу страну и того образа России, который навязывают ведущие американские СМИ", — отмечается в заявлении.
Заявление сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке запечатлен Белый дом с американским и сербским флагами — так 28 июля 1918 года США продемонстрировали свою солидарность с сербским народом в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. К 100-летию этого события дипмиссия США сделала соответствующую публикацию на своем сайте.
"Ждем декларации госдепа о том, что Косово — это Сербия", — прокомментировали изображение в российском посольстве.
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Комментарии62  Ещё 14 источников 
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