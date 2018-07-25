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ОБСЕ: Переговоры в Минске по Донбассу прошли без полпредов Москвы и Киева
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

ОБСЕ: Переговоры в Минске по Донбассу прошли без полпредов Москвы и Киева 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
«Ни господин Грызлов, ни господин Кучма не участвовали», — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров в рамках контактной группы и ее тематических подгрупп.
В то же время он отметил, что несмотря на отсутствие этих политиков, состоялись «неплохие» переговоры по урегулированию в Донбассе.
Вместе с тем, по словам Сайдика, с участием «этих людей с большим политическим опытом другая атмосфера» переговоров. Однако он подчеркнул, что это не первый раз, когда полномочные представители России и Украины отсутствуют.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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