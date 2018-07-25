ОБСЕ: Переговоры в Минске по Донбассу прошли без полпредов Москвы и Киева

«Ни господин Грызлов, ни господин Кучма не участвовали», — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров в рамках контактной группы и ее тематических подгрупп.

В то же время он отметил, что несмотря на отсутствие этих политиков, состоялись «неплохие» переговоры по урегулированию в Донбассе.

Вместе с тем, по словам Сайдика, с участием «этих людей с большим политическим опытом другая атмосфера» переговоров. Однако он подчеркнул, что это не первый раз, когда полномочные представители России Украины отсутствуют.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.