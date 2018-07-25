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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип 

Lenta.ru 51 минуту назад
Футбольный мяч фирмы adidas, который президент России Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, оснащен чипом. Внимание на это обратило агентство Bloomberg.
Устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данным на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту adidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. Таким образом чип используется в маркетинговых целях.
В adidas не стали комментировать вопрос о том, могла ли российская сторона взломать чип. О наличии уязвимости безопасности у таких устройств также ничего не известно. Помимо этого, неясно, могли ли удалить или заменить чип.
Cудя по фотографиям на сайте Кремля, Путин подарил Трампу мяч с черно-красными пятнами. Такую расцветку имеет мяч Telstar Мечта, использовавшийся в плей-офф чемпионата мира по футболу в России. Согласно пресс-релизу на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций, «Мечта» действительно оснащена NFC-чипом (как и Telstar 18 — другой официальный мяч ЧМ-2018).
Переданный Трампу мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность, сообщали в Белом доме.
Во время пресс-конференции в Хельсинки 16 июля Путин вручил Трампу футбольный мяч со словами: «Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии (…). Господин президент [Трамп] только что говорил, что мы успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот хочу господину президенту этот мяч передать, теперь этот мяч на его стороне». Американский лидер преподнес Путину свитер капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. На первой полноформатной встрече лидеров двух стран также поднималась тема возможного вмешательства России в выборы в США.
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Комментарии60  Ещё 5 источников 
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