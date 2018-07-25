В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Устройство, встроенное в мяч Telstar, поддерживает технологию NFC (обеспечивает возможность обмена данным на расстоянии около 10 сантиметров) и позволяет получить доступ к эксклюзивному контенту adidas — информации о продукте, видеороликам с участием футболистов, соревнованиям и другим материалам. Таким образом чип используется в маркетинговых целях.

В adidas не стали комментировать вопрос о том, могла ли российская сторона взломать чип. О наличии уязвимости безопасности у таких устройств также ничего не известно. Помимо этого, неясно, могли ли удалить или заменить чип.

Cудя по фотографиям на сайте Кремля, Путин подарил Трампу мяч с черно-красными пятнами. Такую расцветку имеет мяч Telstar Мечта, использовавшийся в плей-офф чемпионата мира по футболу в России . Согласно пресс-релизу на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций, «Мечта» действительно оснащена NFC-чипом (как и Telstar 18 — другой официальный мяч ЧМ-2018).

Переданный Трампу мяч, как и другие подарки президенту США , был проверен на безопасность, сообщали в Белом доме.