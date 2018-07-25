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Источник: Лавров и Герасимов завершили турне в Израиль и Европу
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Источник: Лавров и Герасимов завершили турне в Израиль и Европу 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов завершили необъявленные визиты в Израиль, Германию и Францию. Эту информацию подтвердил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.
"Поездка завершена. Они вернулись [в Москву]", — отметил собеседник агентства.
Лавров и Герасимов с понедельника находились в зарубежной командировке. 23 июля в Западном Иерусалиме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху они рассмотрели задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии.
На следующий день представители российского руководства посетили Берлин, где обсудили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель условия для возвращения беженцев в Сирию, а также работу «нормандского формата». В тот же день состоялась встреча Лаврова и Герасимова в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой также были рассмотрены вопросы, касающиеся Сирии и Украины.
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