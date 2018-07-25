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В Киеве призвали к полной блокаде Крыма
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В Киеве призвали к полной блокаде Крыма 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. Об этом заявил глава прокуратуры Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов.
По словам чиновника, сейчас подобные «нарушения» украинского законодательства только фиксируются, но никаких конкретных мер Киев не предпринимает. Кроме того, Мамедов заявил о необходимости привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, прибывающих в Крым.
Чиновник также заявил, что поддерживает президента Украины Петра Порошенко в стремлении сделать Крым «неподъемным» для России.
"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит этот процесс", — цитирует Мамедова агентство «УНИАН».
Прокуратура Автономной республики Крым — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.
На Украине не раз предлагали планы по «возвращению» Крыма. Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее опубликовал план властей «вернуть и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. Среди пунктов документа — поддержка деятельности международной платформы «Друзья деоккупации Крыма», финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма.
Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
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