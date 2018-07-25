В Киеве призвали к полной блокаде Крыма

По словам чиновника, сейчас подобные «нарушения» украинского законодательства только фиксируются, но никаких конкретных мер Киев не предпринимает. Кроме того, Мамедов заявил о необходимости привлекать к ответственности владельцев морских судов и самолетов, прибывающих в Крым.

Чиновник также заявил, что поддерживает президента Украины Петра Порошенко в стремлении сделать Крым «неподъемным» для России

"Когда перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит этот процесс", — цитирует Мамедова агентство «УНИАН»

Прокуратура Автономной республики Крым — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.

На Украине не раз предлагали планы по «возвращению» Крыма. Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко ранее опубликовал план властей «вернуть и реинтегрировать» Крым к декабрю 2019 года. Среди пунктов документа — поддержка деятельности международной платформы «Друзья деоккупации Крыма», финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма.