«Никакого размена Сирии на Крым не будет»

Министр иностранных дел и глава Генштаба России встретились с главами Израиля, Франции, Германии. В частности, речь шла о Сирии, а также о ситуации на Украине
Главы российского МИД и Генштаба продолжают свое турне по столицам ключевых игроков сирийского конфликта. 24 июля Сергей Лавров и Валерий Герасимов встретились с президентом Франции, ранее — с канцлером Германии и премьер-министром Израиля. Подробности о беседах поступают скудные, публикуются только лаконичные сообщения на сайте российского МИД.
По всем трем встречам главной темой так или иначе заявлена Сирия, однако формулировки обтекаемые. С чем именно главы российской дипломатии и Генштаба поехали в Израиль и Европу? Об этом рассуждает востоковед Саид Гафуров:
«Ясно, что война закончилась, победители определены, и сейчас все думают, о том, как бы выйти без больших потерь, потому что, если они сейчас выходят в условиях, когда огромные деньги потрачены, это фактически будет фиксация убытков. Особенно это касается, прежде всего, Франции, где Total очень сильно вложилась в поддержку мятежников. Иран тоже хочет уйти, потому что сколько можно воевать, ему нужно своей экономикой заниматься и сирийской. В этой ситуации все время появляются какие-то различные варианты. Но при этом ситуация такая, что у наших западных и тель-авивских партнеров есть все свои внутриполитические соображения, по которым им очень тяжело на эти сделки пойти. Нужно им предложить что-то, что будет для них приемлемо. Вот это, я думаю, они и обсуждали, а какие конкретные предложения — они иногда очень экзотические бывают, иногда очень банальные».
Второй темой беседы Лаврова и Герасимова с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном названа Украина, «нормандский формат» и минские договоренности — опять же, без подробностей. Хотя по этому направлению в последнее время не ожидается каких-либо подвижек, может ли украинский вопрос послужить разменной монетой в сделке по Сирии? Комментирует эксперт Института Ближнего Востока Сергей Серёгичев:
«Украина здесь есть потому, что там присутствуют Макрон и Меркель, даже в большей степени Макрон. Возможно, там мог обсуждаться вопрос о размещении миротворцев на линии огня, но там, как вы помните, проблема состоит в том, что украинцы требуют, чтобы миротворцы были не только по линии боевых действий, по линии фронта, но еще и на том участке российско-украинской границы, который контролируют самопровозглашенные республики. Поэтому я думаю, что это просто разные темы. Здесь никто не будет никогда сопрягать, на это никто никогда не пойдет. Да и как может выглядеть эта сделка? Что, значит, они нам отдадут Сирию, а мы — им Крым? Ну как? Да никак. Они не могут взять у нас Сирию, они не могут взять у нас Украину, поэтому никакого размена не будет, и сколько я ни общаюсь со своими коллегами, все просто смеются над этой идеей».
В международной прессе поездку Лаврова и Герасимова в Израиль и Европу почти не замечают. Например, Reuters на момент публикации материала осветило тему заметкой, состоящей из заголовка, подзаголовка и двух предложений текста.
Визиты российских чиновников в Иерусалим, Берлин и Париж не анонсировались заранее. Закончится ли на этом зарубежное турне глав российского МИДа и Генштаба, пока неизвестно.