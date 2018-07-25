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Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Трамп наплевал на спасительное предложение Путина 

Дни.ру 1 час назад
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры двух сверхдержав Владимир Путин и Дональд Трамп на проведенном в Хельсинки саммите обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе ДНР и ЛНР. По словам дипломата, Вашингтон оставил конструктивное предложение без внимания.
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Референдум на юго-востоке Украины стал одной из центральных тем, которую президенты России и США обсуждали в ходе недавней встречи в Финляндии. Однако, по словам помощника Владимира Путина, в данный момент Вашингтон не заинтересовало предложение Москвы.
Кроме того, дипломат сообщил, что в ходе саммита была затронута тема российской дипломатической собственности в США, передает газета "Известия". "Насколько я знаю, когда министр Лавров вел переговоры с Помпео, они затрагивали эту тему", — пояснил Ушаков.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выступил с идеей организовать референдум в Донбассе. У Запада данная инициатива энтузиазма не вызвала.
Но если Трамп сперва воздержался от какой-либо оценки, то окружение главы Белого дома сразу отвергло идею. Более того, против инициативы выступили и украинские власти.
Ранее сообщалось, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе. Глава Белого дома, в свою очередь, попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него "было время подумать".
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