Трамп наплевал на спасительное предложение Путина

Референдум на юго-востоке Украины стал одной из центральных тем, которую президенты России и США обсуждали в ходе недавней встречи в Финляндии . Однако, по словам помощника Владимира Путина, в данный момент Вашингтон не заинтересовало предложение Москвы

Кроме того, дипломат сообщил, что в ходе саммита была затронута тема российской дипломатической собственности в США, передает газета "Известия" . "Насколько я знаю, когда министр Лавров вел переговоры с Помпео, они затрагивали эту тему", — пояснил Ушаков.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выступил с идеей организовать референдум в Донбассе. У Запада данная инициатива энтузиазма не вызвала.

Но если Трамп сперва воздержался от какой-либо оценки, то окружение главы Белого дома сразу отвергло идею. Более того, против инициативы выступили и украинские власти.

Ранее сообщалось, что во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки президент России Владимир Путин предложил провести референдум в Донбассе. Глава Белого дома, в свою очередь, попросил не озвучивать эту идею на пресс-конференции после саммита, чтобы у него "было время подумать".