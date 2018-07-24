Глава Росгвардии рассказал, как убирал с Собчаком мусор

Глава Росгвардии рассказал, как с Собчаком убирал мусор с берега Финского залива

"Мы оказались в Ленинграде тогда по просьбе Анатолия Александровича, который обратился к [первому президенту РФ] Борису Николаевичу [Ельцину] для того, чтобы он откомандировал ряд сотрудников для его охраны. Дело было в том, что он в какой-то степени не доверял на тот момент местной охране. Он [Борис Ельцин] согласился, и нас, группу из шести человек, выделили для обеспечения безопасности. Работали иногда по одной неделе, иногда по две", — сказал Золотов.

По его словам, первая встреча с Собчаком его не поразила, так как на тот момент глава Петербурга был известной личностью.

"Я бы сказал, мегаличностью на тот момент, потому что его уже все знали, он участвовал во всех телевизионных передачах, дебатах. Были его выступления, буквально, которые завораживали телезрителей. Это как раз было в тот момент, когда страна рассыпалась — не хватало продовольствия и медикаментов… а люди хотели слышать, как решить эти задачи. Он был интересным оратором", — отметил глава Росгвардии.

Золотов рассказал, что после нескольких лет работы с Собчаком их отношения стали дружескими, и в 1993 году тот попросил его остаться. Так, глава Росгвардии вспомнил о моментах отдыха, в том числе в Солнечном, где располагалась служебная дача мэра Петербурга. В частности, он упомянул, что Собчак играл со своими сотрудниками в теннис.

"Для нас самый тоскливый момент был, когда мы приезжали в Солнечный, а она (дача — прим. ТАСС) располагалась на линии Финского залива, и волны выбрасывали мусор на берег. Мы брали лопаты, носилки и вместе с Анатолием Александровичем ходили убирать береговую линию, — вспомнил Золотов. — У нас и так было времени мало для отдыха, а он нас еще по этим мероприятиям таскал, часа по три-четыре работали. Сажали деревья там же вместе с ним. Матом его не крыли, но нудели, конечно".

Глава Росгвардии отметил, что Собчак никогда не забывал о днях рождения и делал всегда памятные подарки тем людям, кого на самом деле любил.

"Анатолий Александрович подарил мне часы, которые я потом вам [Ксении Собчак] вернул. Я понимаю, что для вас это очень дорогой и личный подарок", — сказал Золотов, добавив, что в основном первый мэр Санкт-Петербурга дарил книги.

"Вообще он в жизни был очень мягким и добрым человеком. Ершистым и задиристым он был с теми, кто, по его мнению, не был готовы занимать те или иные кресла", — добавил глава Росгвардии.

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