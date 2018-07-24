Крымская вода покоя не дает: в Киеве заявили, что полуостров станет пустыней

Ранее некоторые украинские политические деятели высказывали мнение, что воду можно продавать на полуостров. Такое мнение выразил бывший премьер-министр АРК Анатолий Могилев и советник главы Мининформа Украины Юлия Каздобина.

По мнению Омеляна, Россия никак не сможет решить проблему подачи воды.

"Я думаю, все эти попытки напрасные — они (Россия — ред.) ничего не получат. Крым на этом этапе будет пустыней", — сказал министр инфраструктуры.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.