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Крымская вода покоя не дает: в Киеве заявили, что полуостров станет пустыней
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Крымская вода покоя не дает: в Киеве заявили, что полуостров станет пустыней 

РИА Новости Крым 37 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предрек Крыму судьбу пустыни. Так он прокомментировал возможную подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, пишут украинские СМИ.
Ранее некоторые украинские политические деятели высказывали мнение, что воду можно продавать на полуостров. Такое мнение выразил бывший премьер-министр АРК Анатолий Могилев и советник главы Мининформа Украины Юлия Каздобина.
По мнению Омеляна, Россия никак не сможет решить проблему подачи воды.
"Я думаю, все эти попытки напрасные — они (Россия — ред.) ничего не получат. Крым на этом этапе будет пустыней", — сказал министр инфраструктуры.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения республики с Россией в 2014 году подача воды по каналу была полностью прекращена. Проблему водоснабжения северного и восточного Крыма удалось решить бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы республики обеспечиваются водой естественных водохранилищ.
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