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Словацкие депутаты собрались в Крым
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Словацкие депутаты собрались в Крым 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Lb.ua.
«Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом», — заявил Мушка, когда узнал о планах словаков.
В ответ спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что Мушка «не должен указывать депутатам, куда им можно ехать».
Ранее словацкие СМИ сообщили о готовящемся визите в Крым ряда парламентариев во главе с внефракционным Петером Марчеком. В делегацию также войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей коалиции Smer-SD и депутат от националистической партии SNS.
Планируется, что словацкие депутаты направятся в Крым из Москвы. Их визит ожидается в августе.
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