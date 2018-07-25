Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Эрдоган планирует в ходе саммита БРИКС обсудить с Путиным обстановку в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести в ЮАР в ходе саммита БРИКС переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по сирийской тематике. Об этом Эрдоган заявил в среду перед вылетом в Йоханнесбург , передает телеканал ntv.

"Сейчас ситуация что в Телль-Рафаате, что в Манбидже все еще развивается не так, как хотелось бы. Дераа остается одним из самых проблемных районов. Мы еще раз обсудим [с Путиным] и Идлиб", — сказал он.

При этом турецкий лидер отметил, что "единственными сирийскими районами, где все идет по плану, остаются Африн, Джераблус и Эль-Баб", где турецкие военные проводили операции в прошлом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что на саммите в Йоханнесбурге "будут и двусторонние вопросы, и энергетические проекты, и сотрудничество по сирийскому урегулированию, в частности, дальнейшие шаги в астанинском формате".

25-27 июля в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС, в котором также примет участие президент РФ Владимир Путин. Предварительные мероприятия саммита начались в понедельник. В их числе была проведена первая встреча официальных представителей министерств иностранных дел стран БРИКС.