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Меркель и Лавров обсудили Сирию и Украину
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Меркель и глава немецкого МВД встретились с Лавровым и Герасимовым 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас обсудили во вторник на встрече в Берлине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию на Ближнем Востоке, Сирии и на Украине.
"Канцлер Ангела Меркель сегодня совместно с министром иностранных дел Хайко Маасом встретилась в Берлине с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Договоренность об этой встрече была заключена на прошлой неделе между канцлером и российским президентом Владимиром Путиным", — говорится в сообщении кабмина ФРГ.
"Центральной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии. Также был затронут конфликт на востоке Украины", — сообщил кабмин ФРГ.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180724/1525214605.html
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