Лавров и Герасимов встретились с властями Германии 

Глава МИД Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов прибыли в Берлин для проведения консультации с представителями властей страны по Сирии и Ирану.
«Да, обсуждают Сирию и Иран», — сообщил российский дипломатический источник, подтвердив визит Лаврова и Герасимова в Берлин, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник стало известно, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым на борту, предположительно, прибыл в Берлин.
В понедельник в Западном Иерусалиме Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, причем визит не был анонсирован.