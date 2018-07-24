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Лавров и Герасимов встретились с властями Германии
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Лавров и Герасимов встретились с властями Германии 

Деловая газета «Взгляд» 24 июля 2018
Фото: ТАСС
Глава МИД Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов прибыли в Берлин для проведения консультации с представителями властей страны по Сирии и Ирану.
«Да, обсуждают Сирию и Иран», — сообщил российский дипломатический источник, подтвердив визит Лаврова и Герасимова в Берлин, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник стало известно, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым на борту, предположительно, прибыл в Берлин.
В понедельник в Западном Иерусалиме Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, причем визит не был анонсирован.
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