Лавров и Герасимов встретились с властями Германии

«Да, обсуждают Сирию и Иран», — сообщил российский дипломатический источник, подтвердив визит Лаврова и Герасимова в Берлин, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник стало известно, что самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым на борту, предположительно, прибыл в Берлин.