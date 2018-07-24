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Путин надеется, что переговоры с Мирзиеевым помогут развитию сотрудничества
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Путин надеется, что переговоры с Мирзиеевым помогут развитию сотрудничества 

РИА Новости 24 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осенью в Ташкенте будут способствовать наращиванию сотрудничества двух стран.
Соответствующее заявление российский лидер сделал в поздравительной телеграмме президенту Узбекистана, опубликованной на сайте Кремля.
Российский президент отметил, что под руководством Мирзиёева Узбекистан уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Путин подчеркнул, что во многом благодаря личным усилиям президента Узбекистана удалось добиться новых успехов в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
"Буду рад продолжению товарищеского диалога с Вами и тесной совместной работы. Рассчитываю, что наши предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях на благо дружественных народов России и Узбекистана", — говорится в телеграмме.
Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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