Путин надеется, что переговоры с Мирзиеевым помогут развитию сотрудничества

Соответствующее заявление российский лидер сделал в поздравительной телеграмме президенту Узбекистана, опубликованной на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что под руководством Мирзиёева Узбекистан уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Путин подчеркнул, что во многом благодаря личным усилиям президента Узбекистана удалось добиться новых успехов в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

"Буду рад продолжению товарищеского диалога с Вами и тесной совместной работы. Рассчитываю, что наши предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях на благо дружественных народов России и Узбекистана", — говорится в телеграмме.

Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.