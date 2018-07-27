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Делегация словацких депутатов посетит Крым
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Делегация словацких депутатов посетит Крым 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Делегация из 20 словацких депутатов и бизнесменов посетит Крым с 1 по 4 августа, заявил председатель Национального совета Словакии Андрей Данко газете "Известия".
Данко отметил, "что поддерживает визит словацкой делегации на полуостров, который состоится с 1 по 4 августа". Политик также раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее высказывался против поездки депутатской группы.
Как поясняется издание, словацкая делегация из двух десятков человек, в число которых входят депутаты и крупные бизнесмены, посетит российский полуостров с деловым визитом, что вызвало недовольство украинского диппредставительства в Братиславе, которое заявило о недопустимости подобных поездок. В свою очередь отмечается, что в МИД Словакии не намерены препятствовать делегатам в посещении Крыма.
"Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать", — сказали газете в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Депутат Национального совета Петр Марчек, который возглавит группу, рассказал изданию, что цель делегации — "ознакомиться с ситуацией в регионе и наладить отношения с Крымом".
Крым стал российским после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Во время голосования более 95 процентов жителей республики высказались за вхождение в состав России. Москва неоднократно заявляла, что возвращение Крыма прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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