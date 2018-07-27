Делегация словацких депутатов посетит Крым

Данко отметил, "что поддерживает визит словацкой делегации на полуостров, который состоится с 1 по 4 августа". Политик также раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее высказывался против поездки депутатской группы.

Как поясняется издание, словацкая делегация из двух десятков человек, в число которых входят депутаты и крупные бизнесмены, посетит российский полуостров с деловым визитом, что вызвало недовольство украинского диппредставительства в Братиславе , которое заявило о недопустимости подобных поездок. В свою очередь отмечается, что в МИД Словакии не намерены препятствовать делегатам в посещении Крыма.

"Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать", — сказали газете в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Депутат Национального совета Петр Марчек, который возглавит группу, рассказал изданию, что цель делегации — "ознакомиться с ситуацией в регионе и наладить отношения с Крымом".