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Матвиенко рассказала, где проведет отпуск
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Матвиенко рассказала, что проведет отпуск в России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Члены Совета Федерации могут ездить в отпуск в любые страны, запрета на выезд за рубеж у них нет, отметила в четверг спикер верхней палаты Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Сама она проведет отпуск в Крыму и еще паре российских регионов.
"В популизм ударяться не будем, сенаторы все взрослые люди, самостоятельные люди. Каждый сенатор сам выбирает время отпуска, продолжительность отпуска и то место, где он будет отдыхать", — сказала она, отвечая на вопрос, могут ли члены Совфеда проводить отпуск за границей.
При этом Матвиенко отметила, что с каждым годом все больше и больше сенаторов предпочитают проводить отпуск в России, "потому что возможности для отдыха в регионах [РФ] растут". "Но мы не контролируем, кто куда выезжает в отпуск, это личное право каждого, здесь перегибать нельзя. Мы что, не доверяем нашим коллегам?" — сказала она, добавив, что сенаторы должны сами осознавать возможные последствия поездок в "рискованные страны".
"Я, естественно, [проведу отпуск] в России, никуда не поеду за ее пределы. Точно это будут два-три региона, но какие — еще не решила. Но в Крым точно поеду на какое-то время", — сказала спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что даже в отпуске будет получать всю корреспонденцию и находиться на связи. Совет Федерации также не прекратит полностью работу на парламентских каникулах. "Продолжают работать комитеты, в каждом комитете будет группа сенаторов, которые будут на месте, руководство палаты. График скользящий, кто-то уходит в отпуск, кто-то приходит", — пояснила председатель.
Совет Федерации завершит весеннюю сессию заседанием 28 июля.
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