Нацпарки «отдадут» коренным народам

На территории нацпарков смогут жить только коренные народы

На землях национальных парков и других особо охраняемых природных территорий России (ООПТ) нельзя будет строить спортивные сооружения и устраивать свалки. Кроме того, их запретят передавать в частную собственность.

Соответствующие поправки, как стало известно « Парламентской газете », Госдума рассмотрит на заседании 24 июля. По словам главы думского Комитета по экологии и защите окружающей среды Владимира Бурматова, концепция закона заключается в том, чтобы дополнительно обезопасить и защитить особо охраняемые природные территории. «Заповедники, национальные парки, заказники и другие, чтобы на них никто не покушался, в том числе бизнесмены, которые пытаются завладеть этими землями и что-то на них построить», — пояснил Бурматов «Парламентской газете».

Поправки запрещают передавать земли особо охраняемых природных территорий в частную собственность и переводить их в другую категорию разрешённого использования земель — например, регистрировать заповедники как земли лесного фонда. На территории национальных парков нельзя будет создавать скотомогильники, устраивать свалки промышленных и бытовых отходов и строить спортивные сооружения. А у инспекторов появятся больше полномочий по надзору за деятельностью на ООПТ. «Это очень важно, потому что сейчас они практически бесправны», — считает депутат.

С другой стороны, законопроект создаёт условия для благоприятного проживания коренных малочисленных народов на охраняемых территориях. Сегодня существует правовая коллизия — местные жители должны как и сторонние посетители платить за посещение национальных парков, пояснил Бурматов . Но поселения могли существовать там задолго до того, как территорию объявили охраняемой, и законопроект ликвидирует факты ущемления прав местного населения.

Законопроект об особо охраняемых природных территориях внесло Правительство, и его приняли в первом чтении в 2015 году. Но его дальнейшее рассмотрение затормозилось из-за противоречий внутри Правительства, пояснил депутат. Ко второму чтению инициативы Владимир Бурматов внёс пакет уточняющих поправок, которые были согласованы со всеми заинтересованными ведомствами. Концепция документа при этом полностью сохранилась, подчеркнул парламентарий.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это заповедники, национальные парки, заказники, ботанические и дендрологические парки и другие категории. Площадь ООПТ в России составляет около 12 процентов от общей площади страны, при этом ООПТ федерального значения занимают около трёх процентов площади государства. Основу системы особо охраняемых природных территорий федерального значения составляют 105 государственных природных заповедников, 52 национальных парка, 57 государственных природных заказников, 17 памятников природы и 41 дендрологический парк и ботанический сад. Сегодня особо охраняемые природные территории имеются во всех субъектах Российской Федерации.