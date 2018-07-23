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МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
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Эвакуация активистов «Белых касок» раскрыла их сущность, заявил МИД 

РИА Новости 4 часа назад
Активисты "Белых касок" причастны к "самым одиозным провокациям" в ходе сирийского конфликта, их эвакуация из страны раскрывает сущность и лицемерие этих людей, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.
"Хорошо известно, что именно "Белые каски" были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей", — говорится в комментарии МИД РФ.
В документе отмечается, что излюбленным методом работы "Белых касок", "как подтвердили выступившие в Гааге 26 апреля 2018 года перед представителями Организации по запрещению химического оружия реальные свидетели провокаций с химоружием в Восточной Гуте, были постановочные съемки пропагандистских роликов, в дальнейшем широко тиражировавшихся в западных СМИ и сети интернет".
"Символично то, что "белокасочники" предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие. В духе известной пословицы "на воре и шапка горит" эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали", — заявили в российском ведомстве.
МИД РФ обратил внимание на комментарий госдепа по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, в котором "в свойственной американцам безапелляционной манере говорится о том, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по юго-западной части Сирии".
"Хотели бы подчеркнуть, что в реальности дело обстоит противоположным образом. Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые умеренные отряды оппозиции от террористов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры*". Сейчас на юго-западе САР в результате успешных действий вооруженных сил Сирии при нашей поддержке восстанавливаются законность и порядок, создаются условия для возвращения к мирной жизни", — отметили в МИД.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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