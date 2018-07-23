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МИД заявил о сложностях с сирийскими беженцами
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МИД отметил сложности с возвращением сирийских беженцев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018
МИД РФ отмечает некоторые сложности во взаимодействии с европейскими странами, в том числе Литвой, по вопросу возвращения на родину сирийских беженцев, заявил в понедельник представитель внешнеполитического ведомства Николай Бурцев.
"Если такие государства, как Ливан, готовы сотрудничать с российской стороной в деле возвращения сирийских граждан, то в Европе некоторые страны, например Литва, обуславливают взаимодействие с нами в решении данной проблемы с получением соответствующих указаний от властных структур Евросоюза", — заявил Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он отметил, что российскими дипломатическими учреждениями, в том числе в постоянных представительствах России при ООН и Евросоюзе, проводится работа по мобилизации международных усилий, направленных на содействие возвращению сирийских беженцев к местам своего проживания.
"Используя информационные возможности МИДом России для ознакомления как иностранных партнеров, так и российского, и международного общественного мнения с подходами России в пользу скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину в связи с улучшением гуманитарной ситуации в САР в ряде государств прошли консультации с компетентными органами власти на предмет их содействия в возвращении сирийских беженцев", — сказал Бурцев.
Он подчеркнул, что МИД РФ продолжает тесное взаимодействие российских посольств с дипломатическими ведомствами иностранных государств, подтвердивших присутствие и численность сирийских беженцев на своей территории.
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