Москву подумали признать историческим поселением

Дегтярев предлагает признать Москву историческим поселением и ограничить платные парковки

Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР депутат Госдумы Михаил Дегтярев в своей предвыборной программе выступает за признание столицы историческим поселением, реформирование системы парковок и уход из города крупных заводов. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

Основные ориентиры предвыборной программы Дегтярева "Москва 2.0", которую он представил в понедельник, — "порядок, комфорт, достаток". Среди предложений либерал-демократа разработка федерального закона "О статусе Москвы — столицы России".

"Там должно быть закреплено, что Москва должна получить статус исторического поселения на территории России. Часть территорий должна получить статус наукограда, часть территорий — города-курорта", — сказал он.

В столице должны остаться только уникальные промышленные производства, которые направлены на создание "штучного продукта", отметил Дегтярев. Крупные промышленные предприятия не должны находиться в черте города, считает он.

Также Дегтярев негативно оценивает существующую в Москве организацию платных парковок и предлагает ее реформировать. По его словам, "сегодня среднестатистическая семья москвичей с детьми тратит до 20% своего дохода на штрафы и оплату парковочных мест". Среди прочего Дегтярев предлагает "отменить платные парковки в спальных районах, возле больниц и поликлиник".

Кандидат отметил, что в столице "уничтожены все магазины шаговой доступности и все колхозные рынки", а лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал восстановить существовавшие ранее рынки.

Дегтярев, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, в своей предвыборной программе уделяет большое внимание развитию туризма в Москве. "Новым локомотивом столичной экономики станет сфера туризма и досуга. Сфера туризма и досуга будет создавать не только рабочие места, но и создавать экономический спрос со стороны москвичей", — говорится в программе.

Выборы мэра Москвы

Дегтярев баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году. Он набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.