Ещё
Бортник: Киев не может пойти на «газовый» мир с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бортник: Киев не может пойти на «газовый» мир с Россией 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сказал изданию Украина.ру политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Для Украины отказаться от выигранных («газовых» — прим. ред.) дел означает отказаться и от денег, которые уже потеряны, потрачены на юристов, и от денег, которые выиграны в суде — и существует все же вероятность их получения от России», — сказал Бортник.
Кроме того, отметил эксперт, отказ от претензий будет означать политическое поражение Киева — «это уступки для России после того, как это дело было максимально распиарено и раскручено в украинском обществе».
«Поэтому такой сценарий (согласие на предложения Москвы — прим. ред.) вряд ли сегодня возможен… Наверное, только в случае каких-то более глубоких стратегических уступок со стороны России и в случае смены власти (на Украине — прим. ред.) сценарий, который предложила РФ, может быть реализован. Для нынешней украинской власти это невозможно», — сказал Бортник.
Он добавил, что свою роль в разрешении газового кризиса могла бы сыграть Европа, которая «выступила бы посредником и компенсировала бы Украине и России хотя бы часть политических и финансовых убытков и таким образом урегулировала бы ситуацию».
«Но у Европы сегодня тоже не хватит силы воли для такого рода урегулирования», — резюмировал политолог.
Напомним, предложение о внесудебном урегулировании спора «Нафтогаза» с «Газпромом» поступило от президента РФ Владимира Путина после встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.
Компания «Нафтогаз Украины» отказалась прекращать арест активов российского «Газпрома» в ЕС и требует от «Газпрома» не только выплатить по решениям Стокгольмского арбитража $2,5 млрд плюс $75 млн процентов, но также компенсировать расходы на принудительное взыскание. Коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с «Газпромом» и предлагает ему во внесудебном порядке выплатить еще $12 млрд Такую сумму украинская компания требует компенсировать в рамках нового разбирательства по транзиту газа в арбитраже Стокгольма.
Украина.ру: последние новости
Предложение, зачеркнувшее Украину Путин предупредил о риске обострения конфликта на юго-востоке Украины МИД Украины признал право России досматривать украинские суда в Азовском море без мандата
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам136
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор228
Украина приготовилась перехватывать российские корабли108
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России81
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение