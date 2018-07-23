Бортник: Киев не может пойти на «газовый» мир с Россией

Об этом сказал изданию Украина.ру политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Для Украины отказаться от выигранных («газовых» — прим. ред.) дел означает отказаться и от денег, которые уже потеряны, потрачены на юристов, и от денег, которые выиграны в суде — и существует все же вероятность их получения от России », — сказал Бортник.

Кроме того, отметил эксперт, отказ от претензий будет означать политическое поражение Киева — «это уступки для России после того, как это дело было максимально распиарено и раскручено в украинском обществе».

«Поэтому такой сценарий (согласие на предложения Москвы — прим. ред.) вряд ли сегодня возможен… Наверное, только в случае каких-то более глубоких стратегических уступок со стороны России и в случае смены власти (на Украине — прим. ред.) сценарий, который предложила РФ, может быть реализован. Для нынешней украинской власти это невозможно», — сказал Бортник.

Он добавил, что свою роль в разрешении газового кризиса могла бы сыграть Европа, которая «выступила бы посредником и компенсировала бы Украине и России хотя бы часть политических и финансовых убытков и таким образом урегулировала бы ситуацию».

«Но у Европы сегодня тоже не хватит силы воли для такого рода урегулирования», — резюмировал политолог.