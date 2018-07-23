Бортник: Киев не может пойти на «газовый» мир с Россией 

Об этом сказал изданию Украина.ру политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Для Украины отказаться от выигранных («газовых» — прим. ред.) дел означает отказаться и от денег, которые уже потеряны, потрачены на юристов, и от денег, которые выиграны в суде — и существует все же вероятность их получения от России», — сказал Бортник.
Кроме того, отметил эксперт, отказ от претензий будет означать политическое поражение Киева — «это уступки для России после того, как это дело было максимально распиарено и раскручено в украинском обществе».
«Поэтому такой сценарий (согласие на предложения Москвы — прим. ред.) вряд ли сегодня возможен… Наверное, только в случае каких-то более глубоких стратегических уступок со стороны России и в случае смены власти (на Украине — прим. ред.) сценарий, который предложила РФ, может быть реализован. Для нынешней украинской власти это невозможно», — сказал Бортник.
Он добавил, что свою роль в разрешении газового кризиса могла бы сыграть Европа, которая «выступила бы посредником и компенсировала бы Украине и России хотя бы часть политических и финансовых убытков и таким образом урегулировала бы ситуацию».
«Но у Европы сегодня тоже не хватит силы воли для такого рода урегулирования», — резюмировал политолог.
Напомним, предложение о внесудебном урегулировании спора «Нафтогаза» с «Газпромом» поступило от президента РФ Владимира Путина после встречи с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.
Компания «Нафтогаз Украины» отказалась прекращать арест активов российского «Газпрома» в ЕС и требует от «Газпрома» не только выплатить по решениям Стокгольмского арбитража $2,5 млрд плюс $75 млн процентов, но также компенсировать расходы на принудительное взыскание. Коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с «Газпромом» и предлагает ему во внесудебном порядке выплатить еще $12 млрд Такую сумму украинская компания требует компенсировать в рамках нового разбирательства по транзиту газа в арбитраже Стокгольма.