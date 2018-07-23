Американский генерал ответил Путину на предложение по сирийским беженцам 

Глава СЕNТCOM выразил надежду, что США «не втянутся в это, не подумав»
Соединенным Штатам не стоит расширять сотрудничество в военной сфере с Россией в Сирийской Арабской Республике за пределы уже имеющегося. С таким заявлением выступил глава Центрального командования американских вооруженных сил (СЕNТCOM) генерал Джозеф Вотел.
Комментируя инициативу российского лидера Владимира Путина сообща спопсобствовать возвращению беженцев в Сирию, Вотел подчеркнул, что до каких-то конкретных договоренностей по этой теме он хотел бы увидеть от России шаги, направленные на укрепление доверия. «Я бы хотел убедиться, что мы не втянемся в это, не подумав», — приводит слова генерала ABC News.
Вотел также отметил, что после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля не произошло никаких изменений в формате взаимодействия с военнослужащими РФ. «Мне не приказывали что-либо делать в этом направлении (по возвращению беженцев в Сирию), и я этого не рекомендую делать. Подобные действия были бы достаточно большим шагом», — заявил генерал.
По информации Минобороны, 16 июля в Хельсинки Путин предложил Трампу создать совместную российско-американскую группу для работы по возвращению сирийских беженцев и восстановлению жизненно важных объектов в Сирии, поскольку в настоящее время Дамаск сообщил о технической возможности принять не более 336 тысяч человек. При этом с 2011 года из республики бежали практически 7 миллионов человек.