Глава Южной Осетии планирует встретиться с президентом Сирии 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вылетел в Дамаск с первым официальным визитом; ожидается, что он проведет переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом, сообщил РИА Новости по телефону советник президента Давид Газзати.
"Сегодня начинается официальный визит президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в САР. Делегация вылетела в Дамаск… Президент проведет первые в истории переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом", — сказал Газзати.
По его словам, в ходе визита будет подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой.
Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.
В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
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