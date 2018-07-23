Глава Южной Осетии планирует встретиться с президентом Сирии

"Сегодня начинается официальный визит президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в САР. Делегация вылетела в Дамаск… Президент проведет первые в истории переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом", — сказал Газзати.

По его словам, в ходе визита будет подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Южная Осетия и Сирийской Арабской Республикой.

Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа

В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.

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