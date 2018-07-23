Бестолковые законы в Госдуму больше не попадут

В конце наступившей недели парламентарии уходят на каникулы. Седьмой созыв Государственной Думы запомнился не только принятием важных для страны законов о повышении МРОТ, блокировке копий пиратских сайтов и обязательной присяге при вступлении в российское гражданство.

Депутаты сумели провернуть и титаническую работу по разбору и сортировке сотен законопроектов, которые годами лежали на рассмотрении. Председатель палаты Вячеслав Володин несколько раз объяснял коллегам, что надо хорошенько поработать именно в этом направлении, иначе будет тяжело двигаться дальше в законотворческом процессе. Ведь парламентарии обязаны изучить каждый из поступающих к ним документов, порой, и несуразные.

«Авторам иногда грамматёнки не хватает»

К сожалению, в Госдуму время от времени поступают законопроекты, которые не просто юридически не выверены и предлагают поправки не в те законы, а элементарно мало соотносятся с действительностью. Вот, например, сейчас Правительство подумывает над оформлением в законопроект правил карпулинга — совместных поездок на автотранспорте, при которых пассажиры возмещают часть расходов водителю.

Изначально отрегулировать этот рынок предложил французский интернет-сервис BlaBlaCar, который ранее столкнулся с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках и соответствующих доходах. Хотя, настаивают в интернет-сервисе, у водителей нет цели получить прибыль, ведь за поездку они зарабатывают меньше средней себестоимости пробега. Меж тем чиновники непреклонны, и вот уже при Минтрансе создаётся рабочая группа, призванная урегулировать правоотношения при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей.

США. Проблемы BlaBlaCar в России уже привлекли внимание французских властей. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер на встрече с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым в декабре 2017 года предлагал создать правовую базу для работы сервиса в России, то есть признать понятие карпулинга, так же, как это произошло во Франции, Германии, Бельгии

«Если мы начнём сейчас заниматься этим вопросом, то это будет слишком поспешно. Лучше — через пару лет», — сказал он «Парламентской газете», добавив, что главная проблема заключается в почти невозможности контроля карпулинга и проверки исполнения водителями введённых для них норм. Действительно, нужно создавать целую армию проверяющих, которые будут вынуждены останавливать каждую машину с пассажирами и выяснять, бесплатно ли их везёт водитель или за деньги? Кто в машине — жена, приятель, коллега по работе или посторонний человек, которого, кстати, тоже можно подвозить без денег? Ситуация может дойти до абсурда, так зачем разрабатывать закон, который будет невыполним?

Категорически против засилья бесполезных инициатив и глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников . Он подчеркнул, что часто бывает так: читаешь законопроект, понимаешь, что нет у него никакой перспективы, но деваться некуда и надо рассмотреть документ на заседании комитета.

«А на пленарном заседании у нас есть возможность рассматривать инициативы в упрощённом порядке по 118-й статье регламента палаты. Это происходит в тех случаях, когда автор сам отказался от документа или фракции поняли, что нет смысла тратить время заседания на подобные инициативы», — объяснил Крашенинников «Парламентской газете». Он добавил, что ему самому иногда очень жаль усилий, которые предпринимаются при внесении откровенно плохо написанных и невыверенных юридически инициатив. Ведь на них обязаны давать заключения комитеты, министерства, Администрация Президента РФ. «Учимся реагировать философски на провалы некоторых авторов», — добавил глава думского комитета.

Его коллега, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признался, что некоторые инициативы, которые попадают к нему на изучение не вызывают ничего, кроме удивления, а иногда и ругательств.

«Хотя всю жизнь придерживаюсь принципа «не суди, да не судим будешь», но иногда сложно оставаться хладнокровным к откровенной глупости», — сказал депутат «Парламентской газете».

При этом он отметил, что подобных инициатив в нынешнем созыве Госдумы стало гораздо меньше, чем в предыдущих. На вопрос, в чём же причина столь качественных изменений, Аксаков ответил: «Раньше было более безответственное отношение к этому. А сейчас появилась зрелость самого парламента, и всё меньше депутатов, которым надо лишь бы что-то внести на рассмотрение».

Глава думского комитета рассказал, что если есть возможность инициативу подправить и вывести заложенную в ней мысль ближе к логике, то он старается это делать.

«Ведь бывает так, что идея правильная, а оформление у неё хромает. Ну раз автору грамматёнки не хватает, то мы это исправляем», — добавил Аксаков.

Лазейка для глупостей становится всё уже

Далеко за пределы Ленинградской области шагнула слава одного из депутатов регионального Заксобрания Владимира Петрова . А всё благодаря инициативам, которые он периодически вносит на рассмотрение коллег. Так он предложил давать гражданство РФ тем, кто купил в стране недвижимость на сумму не менее 50 миллионов рублей. Затем была инициатива разрешить взрослым «прогуливать» работу 1 сентября, но глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин идею не оценил. Не пришлось в Правительстве по вкусу и предложение продавать круглосуточно шампанское в Новый год. Ну а самой тиражируемой в Интернете стала идея Петрова о создании на территории Ленобласти Wi-Fi-изб вместо устаревших телефонных будок и запрете борделей с секс-роботами.

От Петрова не отстают и депутаты других регионов страны. В Красноярском крае предлагали запретить рюмочные, в Санкт-Петербурге — ввести налог на пикники, а в Москве — запретить курить на тротуарах.

Свою оценку ситуации с поступающими на рассмотрение в Федеральное собрание законопроектами «Парламентской газете» дал глава Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев . Он уверен, что нынешний профессиональный уровень сенаторов и депутатов очень высок, а большинство поступающих к ним на рассмотрение законопроектов отражают реальные процессы в экономике и социальной сфере.

«То, что сегодня Совет Федерации отклоняет небольшое количество принятых Думой законов, — важный индикатор партнёрского взаимодействия палат. Когда та или иная инициатива поступает в Госдуму, то она одновременно поступает и в Совет Федерации. А потому сверка позиций, острые споры, а порой жёсткие дискуссии сенаторов, депутатов, экспертов проходят ещё до того момента, когда Госдума рассматривает законопроекты в главном втором и третьем чтениях», — объяснил сенатор.

То, что сегодня Совет Федерации отклоняет небольшое количество принятых Думой законов, — важный индикатор партнёрского взаимодействия палат.

Он подчеркнул, что в Совфеде ценят этот опыт и считают его успешным багажом парламентской деятельности.

«А если мы видим, что инициатива не дотягивает до уровня тех требований, которые предъявляются к столь значимым масштабным документам, как законопроекты, то мы на подступах к их рассмотрению в первом чтении работаем и с представителями регионов, и с разработками», — отметил Дмитрий Мезенцев.

Несуразные законы некоторых стран мира

— Членам парламента запрещено входить в Палату общин в доспехах.

Франция:

— Для владельцев свиней противозаконным является называть поросёнка «Наполеон».

— Любой человек может оказывать медицинские услуги, если у него есть табличка Scottulaejir, что в переводе значит знахарь.

— Женщины, которые носят имя Мария, не имеют права заниматься проституцией.

— Если человека трижды поймали за то, что он бросает мусор на улице, нарушитель закона обязан мыть улицы по воскресеньям, надев на себя табличку «Я — намусорил». Подобные наказания транслируются по местному телевидению.

— Человеку придётся заплатить штраф 600 долларов США, если его задержат за то, что он выбросил жевательную резинку на тротуар.

— В соответствии с законом мужчина может бить свою жену кожаным ремнём, однако ширина ремня не должна превышать два дюйма, кроме тех случаев, когда имеется согласие жены на то, чтобы её пороли более широким ремнём.

США, Мариетта:

— В соответствии с законом запрещается плевать из машины или автобуса. Тем не менее из грузовика плевать можно.

США, Уичита:

— Отец не имеет права угрожать огнестрельным оружием кавалерам своей дочери.

США, Миннесота:

— Закон запрещает развешивать мужское и женское нижнее бельё на одной верёвке.

США, Вашингтон:

— Противозаконно делать вид, что твои родители богаты.