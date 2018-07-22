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Лавров и Сафади поговорили о Сирии и «Белых касках»
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Лавров и Сафади поговорили о Сирии и «Белых касках» 

Вести.Ru 56 минут назад
Фото: Вести.Ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим иорданским коллегой Айманом Сафади ситуацию в Сирии и эвакуацию членов «Белых касок», сообщает в воскресенье российский МИД в Facebook.
По информации ведомства, разговор состоялся по инициативе иорданской стороны, ситуация в Сирии обсуждалась в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе этой страны.
Сафади проинформировал Лаврова о прибытии в Иорданию членов НПО «Белые каски», которые через короткое время будут перенаправлены в ряд западных стран.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что разрешил эвакуировать из Сирии членов организации «Белые каски» и их семьи по просьбе лидеров США и Канады. Трансфер «Белых касок» через Израиль Нетаньяху, по его словам, разрешил в качестве гуманитарного жеста. По сообщениям СМИ, в ходе ночной операции через Израиль в Иорданию были эвакуированы примерно 800 человек. Как ожидается, их примут Германия, Великобритания и Канада.
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