В Иордании заявили о готовности к работе по возвращению беженцев в Сирию 

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава МИД Иордани Айман Сафади во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о полной готовности Аммана к взаимодействию для возвращения в САР сирийских беженцев и высоко оценил усилия РФ в этом вопросе, говорится в сообщении МИД РФ на Facebook.
"Айман Сафади высоко оценил российские усилия по содействию возврату сирийских беженцев, в том числе из Иордании на родину, отметил полную готовность Аммана к взаимодействию для решения связанных с этим проблем", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что Лавров подчеркнул важность оказания САР содействия в деле постконфликтного восстановления страны, отметив особое значение скорейшего возвращения в САР сирийских беженцев.
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