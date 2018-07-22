Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

Как передает агентство SANA, представители стран подчеркнули важность развития двусторонних отношений в различных сферах. По словам Валида Муаллема, визит в Сирию министра иностранных дел Южной Осетии свидетельствует о взаимном интересе государств друг к другу.

В свою очередь Дмитрий Медоев рассказал о желании южноосетинской стороны продвигать отношения с Сирией в политической, экономической и культурной областях. Руководитель внешнеполитического ведомства Южной Осетии выразил надежду, что мир и стабильность вернутся на территорию САР. Южная Осетия, подчеркнул он, солидарна с сирийским народом, который борется с террористической угрозой.