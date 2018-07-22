Украинские СМИ хотят сделать вещание на Крым на 75% украиноязычным

Сетка телерадиовещания Крыма составляется согласно российским законам.

Украинские СМИ, которые вещают в ДНР и ЛНР, а также на территорию Крыма, с октября этого года хотят вести передачи на 75% на украинском языке. Об этом в эфире «Радио Крым. Реалии» заявил член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский

«С октября язык ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке», — сказал Костинский.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на территориях в Донецкой области и в Крыму.

Такие разрешения на Украине получили Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), UA:Крым (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская и Донецкая области) и другие СМИ.

России о планах украинских СМИ пока никак не комментируют. Сетка телерадиовещания Крыма составляется согласно российским законам.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного там в 2014 году референдума, на котором большая часть жителей высказалась за воссоединение с РФ.