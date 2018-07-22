Греция меняет тон в отношении России

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, заявил, что напряженность, возникшая в последние дни в греко-российских отношениях, вполне преодолима, сообщает РИА Новости

Он также выразил надежду, что все проблемы будут решены дружественным путём. 11 июля стало известно, что Греция собралась выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну. Отмечалось, что причиной этого стали «противоправные действия против национальной безопасности», попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.

Как передает агентство новостей АМНА, Котзиас вновь заявил о проблемах с российскими дипломатами.

«Наша страна решила отправить послание на Восток и Запад, всем нашим друзьям или недругам, что к тем, кто нарушает принципы суверенитета и уважения к нам, будут приняты соответствующие меры. Прошло время, когда считалось, что дипломатия вела себя как курица. Это дипломатия для курятника, а не для внешней политики», — сказал он.

Он также отметил, что считает главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов, и в Афинах по-прежнему готовы принять Лаврова, если он решит приехать сюда с визитом.