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Греция меняет тон в отношении России 

Рамблер 1 час назад
Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас, заявил, что напряженность, возникшая в последние дни в греко-российских отношениях, вполне преодолима, сообщает РИА Новости.
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Он также выразил надежду, что все проблемы будут решены дружественным путём. 11 июля стало известно, что Греция собралась выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну. Отмечалось, что причиной этого стали «противоправные действия против национальной безопасности», попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.
Как передает агентство новостей АМНА, Котзиас вновь заявил о проблемах с российскими дипломатами.
«Наша страна решила отправить послание на Восток и Запад, всем нашим друзьям или недругам, что к тем, кто нарушает принципы суверенитета и уважения к нам, будут приняты соответствующие меры. Прошло время, когда считалось, что дипломатия вела себя как курица. Это дипломатия для курятника, а не для внешней политики», — сказал он.
Он также отметил, что считает главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов, и в Афинах по-прежнему готовы принять Лаврова, если он решит приехать сюда с визитом.
«Я сделал это приглашение, и если он хочет — приедет, если он не хочет — не приедет, ему снова будут рады. Если он чувствует, что должен отождествляться с теми, кого мы выслали, или теми, кто не пустили в Грецию, это его право», — подчеркнул он.
Комментарии91  Ещё 1 источник 
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